Проработка дизайна сайта согласно утвержденной концепции

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен11 заявок188 просмотров

Проработка дизайна сайта согласно утвержденной концепции

доработать меню,

прорисовать темплиты согласно ТЗ

ТЗ в привате

8 лет назад
guest_15100697440839
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Rozhden-t
Рожден 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$400
5 дней
Сделали все в срок и качественно
Отличный заказчик. Четка задача, своевременная оплата. Никаких проблем при работе! Идет на встречу, и оценивает все разумно. Надеюсь еще поработаем! Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Rozhden-t
Рожден 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад

  • Похожие заказы

  • Нарисовать категории на сайте

    Нужно нарисовать категории товаров на сайте askomspb.ru чтоб были оригинальные картинки в стиле сайта не подходящие какой либо категории других производителей , сейчас стоят картинки в разброс , разных производителей. Картинки должны быть в одном стиле. Прошу ...

    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нарисовать дизайн лендинга

    Необходимо сделать дизайн лендинга Тематика: Кухни на заказ Сроки - до пятницы, 9:00 по Мск Стоимость - 2500 рублей Приоритет будет фрилансерам, уже работали с данной тематикой ...

    Дизайн сайтов19 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Корректировки дизайна главной страницы Интегратора

    $25

    Необходимо произвести корректировки главной страницы: 1. Preheader - изменить начетание номера телефона 2. Header - изменить высоту, размер лого, меню  3. Prehero - изменить цвет (убрать градиент), размер шрифта 4. Табы ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Редизайн главной страницы

    $70

    День добрый. ТЗ во вложении Дата приема заявок до 13/11/2017 С меня оплата + отзыв Внутренние если потребуются отдельно ( за  отдельную плату ) Спасибо

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Адаптив сайта

    $100

    Надо сделать адаптив главной и нескольких внутренних. Хватит двух разрешений 768 и 320

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Полный дизайн сайта

    $230

    Войдите пользователем!!! (емейл/пароль - [email protected]/12345678DC) Страницы Нужно по аналогии с уже утвержденным дизайном главной страницы сверстать все нижеуказаныне страницы (полная и мобильная версии): 1. Страница часто ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад