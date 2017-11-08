Нарисовать категории на сайте

  1. Биржа фриланса
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Закрыт11 заявок175 просмотров

Нужно нарисовать категории товаров на сайте askomspb.ru чтоб были оригинальные картинки в стиле сайта не подходящие какой либо категории других производителей , сейчас стоят картинки в разброс , разных производителей. Картинки должны быть в одном стиле. Прошу по возможности прислать сделанную одну картинку  из категорий, чтоб понимать уровень работы 

8 лет назад
1Boroda1
Артём 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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