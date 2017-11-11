Нарисовать рисунок psd

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Завершен11 заявок165 просмотров

Нужно сделать блок на главной. Основная фотка, внизу дополнительные, справа от фотки описание товара, кнопка купить и купить в один клик, справа и слева кнопки для прокручивания. Название блока " Популярные" Сделать похожим на блок " Закажите у же сейчас",. В файле прикрепил два примера и страницу на которой нужно сделать https://profi.mogen.one/pallazzo/dist/index.html

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8 лет назад
info3D
24 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Shamray
41 год
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад
$10
2 дня
Все в срок, качеством работы доволен!
отличный заказчик, всегда на связи. Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

Shamray
41 год
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад