Нарисовать рисунок psd

Нужно сделать блок на главной. Основная фотка, внизу дополнительные, справа от фотки описание товара, кнопка купить и купить в один клик, справа и слева кнопки для прокручивания. Название блока " Популярные" Сделать похожим на блок " Закажите у же сейчас",. В файле прикрепил два примера и страницу на которой нужно сделать https://profi.mogen.one/pallazzo/dist/index.html

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