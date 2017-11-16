Дизайн Landing Page по услугам экскаватора-погрузчика

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен12 заявок212 просмотров

Требуется изготовить дизайн-макет Лендинга по услугам экскаватора-погрузчика.

К задаче прикреплен прототип, на котором можно посмотреть необходимые блоки и тексты.

8 лет назад
mshabaev
Марат 
34 года
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

Chehovskyi
37 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$45
6 дней
Владимир разработал красивый и удобный дизайн Лендинга. Внес все необходимые правки. Сотрудничеством доволен!
Рекомендую к сотрудничеству, работа над проектом прошла гладко, оплата без задержек.

Заявки фрилансеров

Chehovskyi
37 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад