Дизайн сайта программной системы управления своей жизнью

Приглашаем дизайнера UI для разработки нового дизайна сайта программной системы управления своей жизнью и личностного развития Biario (http://biario.com/about).

Новый сайт будет целиком посвящен системе управлению жизнью. Дизайн будет рассчитан на текущую реализацию с перспективой развития на ближайшее будущее.

Данный проект включают в себя следующие работы:

- предложение и выбор концепции нового дизайна;

- создание wireframes по каждой проектируемой странице;

- дизайн страниц сайта с описанием особенностей реализации.

На наш взгляд, такой дизайнер:

- имеет достойное портфолио, включающее примеры проектирования UI и дизайна веб-сайтов;

- знает принципы построения удобных UI;

- знает гайдлайны UI на различных платформах и следует им;

- понимает технические аспекты, определяющие дизайн;

- умеет создавать аккуратные wireframes;

- уделяет внимание каждому пикселю, каждому оттенку;

- готов работать в рамках существующего фирменного стиля;

- понимает, зачем нужны требования, готов изучать их, обсуждать и использовать;

- умеет задавать правильные вопросы, слушать и слышать, конструктивно воспринимать критику и аргументировать свой выбор решения;

- готов делиться своими знаниями, учить других, но считаться с их мнением.

Было бы идеально, если:

- У вас есть опыт разработки дизайна GUI для приложений (web, desktop, mobile), не только сайтов.

- Вы работаете или работали в профильной компании (дизайн-студии).

- Вы можете создавать динамические прототипы GUI.

- Вы умеете рисовать красивые иконки различного размера.

- Знаете английский язык как минимум на уровне чтения и написания документации.

- Вы зарегистрированы в виде той или иной правовой формы (например, ИП или ООО).

- Вы интересуетесь тайм-менеджментом, достижением целей и управлением своей жизнью.

- Вы не удовлетворены существующими инструментами управления задачами и планирования, у вас есть потребность в более лучшем и желание принять участие в его создании.

Мы предлагаем и также ожидаем от соискателя:

- полностью удаленную работу со свободным графиком;

- возможность уделять нашему проекту от 10 до 15 часов в неделю;

- регулярные частые коммуникации (до 5 раз в неделю, в том числе по скайпу);

- регулярные и поэтапные демонстрации результатов;

- оплату в соответствии с заранее согласованным объемом работ и оценками;

- долгосрочное сотрудничество (в ближайшем будущем предстоят доработки веб-приложения, дизайн мобильных приложений, подготовка иллюстраций для публикаций).

Для участия в проекте, пожалуйста, посмотрите текущий сайт и веб-приложение и напишите нам, что лично вы могли бы усовершенствовать в дизайне каждого из них (минимум по одному пункту для сайта и приложения). Мы рассматриваем только отклики с ответом на этот вопрос и с портфолио.