Необходимо создать лендинг и баннеры на его основе для онлайн казино. сайт проекта https://everumcasino18.ru Лендинг должен органично сочетаться с шапкой и футером сайта (для конкурсных макетов вам будет нужно вписать шапку и ...
Дизайн сайта программной системы управления своей жизнью
Приглашаем дизайнера UI для разработки нового дизайна сайта программной системы управления своей жизнью и личностного развития Biario (http://biario.com/about).
Новый сайт будет целиком посвящен системе управлению жизнью. Дизайн будет рассчитан на текущую реализацию с перспективой развития на ближайшее будущее.
Данный проект включают в себя следующие работы:
- предложение и выбор концепции нового дизайна;
- создание wireframes по каждой проектируемой странице;
- дизайн страниц сайта с описанием особенностей реализации.
На наш взгляд, такой дизайнер:
- имеет достойное портфолио, включающее примеры проектирования UI и дизайна веб-сайтов;
- знает принципы построения удобных UI;
- знает гайдлайны UI на различных платформах и следует им;
- понимает технические аспекты, определяющие дизайн;
- умеет создавать аккуратные wireframes;
- уделяет внимание каждому пикселю, каждому оттенку;
- готов работать в рамках существующего фирменного стиля;
- понимает, зачем нужны требования, готов изучать их, обсуждать и использовать;
- умеет задавать правильные вопросы, слушать и слышать, конструктивно воспринимать критику и аргументировать свой выбор решения;
- готов делиться своими знаниями, учить других, но считаться с их мнением.
Было бы идеально, если:
- У вас есть опыт разработки дизайна GUI для приложений (web, desktop, mobile), не только сайтов.
- Вы работаете или работали в профильной компании (дизайн-студии).
- Вы можете создавать динамические прототипы GUI.
- Вы умеете рисовать красивые иконки различного размера.
- Знаете английский язык как минимум на уровне чтения и написания документации.
- Вы зарегистрированы в виде той или иной правовой формы (например, ИП или ООО).
- Вы интересуетесь тайм-менеджментом, достижением целей и управлением своей жизнью.
- Вы не удовлетворены существующими инструментами управления задачами и планирования, у вас есть потребность в более лучшем и желание принять участие в его создании.
Мы предлагаем и также ожидаем от соискателя:
- полностью удаленную работу со свободным графиком;
- возможность уделять нашему проекту от 10 до 15 часов в неделю;
- регулярные частые коммуникации (до 5 раз в неделю, в том числе по скайпу);
- регулярные и поэтапные демонстрации результатов;
- оплату в соответствии с заранее согласованным объемом работ и оценками;
- долгосрочное сотрудничество (в ближайшем будущем предстоят доработки веб-приложения, дизайн мобильных приложений, подготовка иллюстраций для публикаций).
Для участия в проекте, пожалуйста, посмотрите текущий сайт и веб-приложение и напишите нам, что лично вы могли бы усовершенствовать в дизайне каждого из них (минимум по одному пункту для сайта и приложения). Мы рассматриваем только отклики с ответом на этот вопрос и с портфолио.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $550Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
Проработка дизайна сайта согласно утвержденной концепции доработать меню, прорисовать темплиты согласно ТЗ ТЗ в приватеЗавершен7 лет назад
Добрый день ! Нужно создать не сложный psd макет нескольких страниц и сделать адаптивную вёрстку .Завершен8 лет назад
Нужно нарисовать категории товаров на сайте askomspb.ru чтоб были оригинальные картинки в стиле сайта не подходящие какой либо категории других производителей , сейчас стоят картинки в разброс , разных производителей. Картинки должны быть в одном стиле. Прошу ...Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо сделать дизайн лендинга Тематика: Кухни на заказ Сроки - до пятницы, 9:00 по Мск Стоимость - 2500 рублей Приоритет будет фрилансерам, уже работали с данной тематикой ...Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт7 лет назад
- $25
Необходимо произвести корректировки главной страницы: 1. Preheader - изменить начетание номера телефона 2. Header - изменить высоту, размер лого, меню 3. Prehero - изменить цвет (убрать градиент), размер шрифта 4. Табы ...Завершен8 лет назад
- $70
День добрый. ТЗ во вложении Дата приема заявок до 13/11/2017 С меня оплата + отзыв Внутренние если потребуются отдельно ( за отдельную плату ) СпасибоЗавершен8 лет назад
Нужна обложка для этой страницы - facebook.com/dedlaina.net Пожеланий нет Цена и сроки?Завершен8 лет назад
- $100
Надо сделать адаптив главной и нескольких внутренних. Хватит двух разрешений 768 и 320Завершен8 лет назад
Нужно перенести лендинг с другого сайта (конструктора) либо сделать новый похожый на wordpress.Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт7 лет назад