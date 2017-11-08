Приглашаем дизайнера UI для разработки нового дизайна сайта программной системы управления своей жизнью и личностного развития Biario (http://biario.com/about). Новый сайт будет целиком посвящен системе управлению жизнью. Дизайн будет рассчитан на текущую реализацию с перспективой ...
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Здравствуйте.
Мне необходимо создать похожую работу сколько это будет стоить?
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