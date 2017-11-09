Создать похожую работу

Нужно нарисовать категории товаров на сайте askomspb.ru чтоб были оригинальные картинки в стиле сайта не подходящие какой либо категории других производителей , сейчас стоят картинки в разброс , разных производителей. Картинки должны быть в одном стиле. Прошу ...