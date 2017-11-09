Продумать структуру сайта и главной страницы

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт10 заявок366 просмотров

Хотим создать сайт посвященный "регистрации торгового знака".

Так как тебя очень мало дает возможностей для полета мысли и выделения себя из общей массы, то необходимо продумать концепцию сайта (1 страницы и прочее) для дальнейшего создание ТЗ дизайнерам итд.

Не хочется видеть как у всех (шаблоны, которые не несут никакой информации)

﻿Почему именно мы? 

Десятилетний опыт регистрационных действий. 

Богатые знания в вопросах интеллектуальной собственности. 

Сертифицированные патентные поверенные. 

Оперативная подготовка документов для Роспатента. 

Консультации на протяжении всего сотрудничества.﻿

Хочется  играть на болях клиента и предлагать услугу на уровне.

С вас примерный диапазон цен на создание (что бы хоть понимать бюджет). 

бриф для формирования хотелок.

8 лет назад
westgr
43 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

andriyovae
Елена 
52 года
8 лет в сервисе
Была
год назад
8 лет назад
$100
7 дней

Заявки фрилансеров

andriyovae
Елена 
52 года
8 лет в сервисе
Была
год назад
8 лет назад