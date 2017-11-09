Продумать структуру сайта и главной страницы

Хотим создать сайт посвященный "регистрации торгового знака".

Так как тебя очень мало дает возможностей для полета мысли и выделения себя из общей массы, то необходимо продумать концепцию сайта (1 страницы и прочее) для дальнейшего создание ТЗ дизайнерам итд.

Не хочется видеть как у всех (шаблоны, которые не несут никакой информации)

﻿Почему именно мы?

Десятилетний опыт регистрационных действий.

Богатые знания в вопросах интеллектуальной собственности.

Сертифицированные патентные поверенные.

Оперативная подготовка документов для Роспатента.

Консультации на протяжении всего сотрудничества.﻿

Хочется играть на болях клиента и предлагать услугу на уровне.

С вас примерный диапазон цен на создание (что бы хоть понимать бюджет).

бриф для формирования хотелок.