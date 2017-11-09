Требуется изготовить дизайн-макет Лендинга по услугам экскаватора-погрузчика. К задаче прикреплен прототип, на котором можно посмотреть необходимые блоки и тексты.
Продумать структуру сайта и главной страницы
Хотим создать сайт посвященный "регистрации торгового знака".
Так как тебя очень мало дает возможностей для полета мысли и выделения себя из общей массы, то необходимо продумать концепцию сайта (1 страницы и прочее) для дальнейшего создание ТЗ дизайнерам итд.
Не хочется видеть как у всех (шаблоны, которые не несут никакой информации)
Почему именно мы?
Десятилетний опыт регистрационных действий.
Богатые знания в вопросах интеллектуальной собственности.
Сертифицированные патентные поверенные.
Оперативная подготовка документов для Роспатента.
Консультации на протяжении всего сотрудничества.
Хочется играть на болях клиента и предлагать услугу на уровне.
С вас примерный диапазон цен на создание (что бы хоть понимать бюджет).
бриф для формирования хотелок.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу: Пример работыДизайн сайтов34 заявкиЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу сколько это будет стоить? Пример работыДизайн сайтов28 заявокЗакрыт7 лет назад
Приглашаем дизайнера UI для разработки нового дизайна сайта программной системы управления своей жизнью и личностного развития Biario (http://biario.com/about). Новый сайт будет целиком посвящен системе управлению жизнью. Дизайн будет рассчитан на текущую реализацию с перспективой ...Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт7 лет назад
- $550
Необходимо создать лендинг и баннеры на его основе для онлайн казино. сайт проекта https://everumcasino18.ru Лендинг должен органично сочетаться с шапкой и футером сайта (для конкурсных макетов вам будет нужно вписать шапку и ...Завершен7 лет назад
Проработка дизайна сайта согласно утвержденной концепции доработать меню, прорисовать темплиты согласно ТЗ ТЗ в приватеЗавершен7 лет назад
Добрый день ! Нужно создать не сложный psd макет нескольких страниц и сделать адаптивную вёрстку .Завершен8 лет назад
Нужно нарисовать категории товаров на сайте askomspb.ru чтоб были оригинальные картинки в стиле сайта не подходящие какой либо категории других производителей , сейчас стоят картинки в разброс , разных производителей. Картинки должны быть в одном стиле. Прошу ...Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо сделать дизайн лендинга Тематика: Кухни на заказ Сроки - до пятницы, 9:00 по Мск Стоимость - 2500 рублей Приоритет будет фрилансерам, уже работали с данной тематикой ...Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт7 лет назад
- $25
Необходимо произвести корректировки главной страницы: 1. Preheader - изменить начетание номера телефона 2. Header - изменить высоту, размер лого, меню 3. Prehero - изменить цвет (убрать градиент), размер шрифта 4. Табы ...Завершен8 лет назад