Нужно нарисовать дизайн лендинга.

$43
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт27 заявок216 просмотров

Нужен дизайн лендинга на тему кухни под заказ. 

Срок до 14.00 по Москве, к 11.11.2017. 

Цена 2500 р. 

Желательно отозваться тем, кто уже работал по этой тема (но не обязательно). 

При отзыве прикрепляйте примеры своих работ. 

Подробности уточним с кандидатами.

8 лет назад
eduardka
Эдуард 
41 год
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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