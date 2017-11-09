Тематика - бухгалтерские услуги. Срок - 6 дней. Нужен именно прототип. Обязательно перейдите по ссылке на пример и посмотрите. С вас тексты, заголовки. Прототип должен быть интерактивным. Обязательно нужно иметь портфолио. Внимание, нужен ...
Редизайн сайта
Требуется выполнить редизайн сайта созданного около 7 лет назад. СМС - Netcat. Сайт торговой компании импортера ( не интернет магазин) около 15 страниц информационного характера о продукции итд. Главная цель редизайна - получить современный красивый дизайн.
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