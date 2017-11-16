Редизайн 2-х блоков на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен19 заявок199 просмотров

Нужно предложить графическое оформление шапки на сайте и одного информационного блока на внутренней странице. Это будет редизайн, т.к. на данный момент оформление и фирменный стиль сайта есть. Нужно внести изменения с целью сделать эти блоки более стильными и эргономичными. Подробную информацию со ссылкой на сайт отправлю в ЛС.

8 лет назад
elina25
Ирина 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

Vasiled
36 лет
12 лет в сервисе
Был
9 дней назад
8 лет назад
$16
1 день
Сотрудничеством с Василием осталась довольна - все сделал качественно, в очень краткие сроки, был на связи. Рекомендую!
Понравилось работать с Ириной. Всё понятно объяснила, быстро оплатила. Сотрудничеством полностью доволен)

Заявки фрилансеров

Vasiled
36 лет
12 лет в сервисе
Был
9 дней назад
8 лет назад

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