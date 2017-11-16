Редизайн 2-х блоков на сайте

Нужно предложить графическое оформление шапки на сайте и одного информационного блока на внутренней странице. Это будет редизайн, т.к. на данный момент оформление и фирменный стиль сайта есть. Нужно внести изменения с целью сделать эти блоки более стильными и эргономичными. Подробную информацию со ссылкой на сайт отправлю в ЛС.