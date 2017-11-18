Нужно сделать презентацию для инвестиционной компании по ТЗ.
Разработка дизайна landing page
Необходимо разработать дизайн лендинг-страницы для компании, занимающейся производством наружной рекламы согласно предоставленному прототипу (см. приложение). Набор, порядок блоков и их содержание утверждены.Основные требования:
- Дизайн должен быть «резиновым» (responsive).
- Макеты должны быть выполнены для web и mobile версий лендинга.
- Все макеты должны быть предоставлены в PSD формате, все используемые иконки в SVG.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $20
Добрый день ТЗ прикрепил Постоплата Срок - главную вообще в течении 4 часов нужно подправить, а контакты можно и позже подправитьЗавершен8 лет назад
Здравствуйте, Андрей. Необходимо сделать сайт для дизайн-студии. Хотим страничный сайт (не лендинг), состоящий из 4 страниц: начальная страница с информацией о нас, страницы с портфолио, страница с ценами и контактами, страница с ...Дизайн сайтов23 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо сделать шаблон емеил расслки по прототипу.Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт7 лет назад
- $400
Есть прототип лэндинга по загородной недвижимости. Проработанный, объёмный. Нужен вдумчивый дизайн по составленному ТЗ. Все материалы отдам в личку.Завершен8 лет назад
Нужны макеты постов в ВК по следующим назначениям: 1. Конкурсы 2. Обьявления 3. Регулярные ежедневные посты 4. Из жизни студии красоты 5. Реклама товаров. бренд-бук взять на ...Закрыт8 лет назад
- $17
Добрый день! Для астрологической группы "Путь серебряной звезды" необходимы обложка и аватар. Сроки на изготовление 1-2 дня. Гарантия доработки/переделки. Необходимо наличие портфолио. Дополнительные примеры предоставлю в виде ссылок.Завершен8 лет назад
Требуется выполнить редизайн сайта созданного около 7 лет назад. СМС - Netcat. Сайт торговой компании импортера ( не интернет магазин) около 15 страниц информационного характера о продукции итд. Главная цель редизайна - получить современный красивый ...Дизайн сайтов38 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно сделать блок на главной. Основная фотка, внизу дополнительные, справа от фотки описание товара, кнопка купить и купить в один клик, справа и слева кнопки для прокручивания. Название блока " Популярные" Сделать похожим на блок ...Завершен8 лет назад
- $43
Нужен дизайн лендинга на тему кухни под заказ. Срок до 14.00 по Москве, к 11.11.2017. Цена 2500 р. Желательно отозваться тем, кто уже работал по этой тема (но не обязательно). ...Дизайн сайтов27 заявокЗакрыт8 лет назад