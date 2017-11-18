Разработка дизайна landing page

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Завершен29 заявок547 просмотров

Необходимо разработать дизайн лендинг-страницы для компании, занимающейся производством наружной рекламы согласно предоставленному прототипу (см. приложение). Набор, порядок блоков и их содержание утверждены.Основные требования:

  • Дизайн должен быть «резиновым» (responsive).
  • Макеты должны быть выполнены для web и mobile версий лендинга.
  • Все макеты должны быть предоставлены в PSD формате, все используемые иконки в SVG.
ТЗ и исходный графический и текстовый материалы будут предоставлены.Присылайте примеры схожих выполненных работ и оценочную стоимость.
8 лет назад
akasim
38 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

trust-me
Роман 
30 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$56
2 дня
Спасибо за выполненную работу. Все было сделано согласно ТЗ, Роман регулярно предоставлял промежуточные результаты работы и поддерживал коммуникацию. Рекомендую к сотрудничеству.
Приятна в общении, всегда на связи, грамотная постановка задачи. Спасибо за заказ - советую!)

Заявки фрилансеров

trust-me
Роман 
30 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад

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