Добрый день ТЗ прикрепил Постоплата Срок - главную вообще в течении 4 часов нужно подправить, а контакты можно и позже подправить
Сделать презентацию для инвестиционной компании.
Нужно сделать презентацию для инвестиционной компании по ТЗ.
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