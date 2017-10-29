avdeevivan

Написать тексты для главной и о компании.
- Продающие тексты1 исполнительЗавершен4 года назад
Здравствуйте, нужно сделать редизайн сайта инвестиционной компании. Подробности кандидату.Завершен4 года назад
Добрый день! Нужно сделать чтобы нажимая кнопку «Купить» всплывало модальное окно (попап), в нем поле для ввода email, кнопку «Перейти к оплате» и текст. Сайт на YII2.Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Срочно! Перевести файл личного кабинета пользователя для сайта на испанский и английский язык. В этом файле 1344 слова в которых 10060 символов.Переводы1 исполнительЗавершен5 лет назад
Здравствуйте, нужно сделать логотип для сайта компании, которая занимается материальной и юридической поддержкой животных.Логотипы и Знаки32 заявкиЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте. Нам нужен программист для внесения изменений, исправления ошибок и доработок в личном кабинете сайта инвестиционной компании. Личный кабинет сделан на (Python/Django).Веб-программирование7 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно сделать презентацию для инвестиционной компании по ТЗ.Завершен6 лет назад
Здравствуйте, требуется настроить исходящую почту сайта, расположенного на выделенном сервере (nginx 1.10.0, ubuntu 16.04). Нужно чтобы приходили заявки и сообщения с сайта на почту через виджет callback и форму обратной связи на странице контакты.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте, нужно исправить ошибки сайта на yii2. Сайт находится на выделенном сервере (nginx 1.10.0, ubuntu 16.04) 1) Не работает виджет ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Добрый день, необходим профессиональный и быстрый перевод сайта на английский язык. Файлы для перевода в Word, 9 страниц.Переводы1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужно сверстать сайт, главная страница плюс ещё 11 страниц с небольшим контентом. Какие требования: - Адаптивность - Bootstrap - В некоторых блоках нужно сделать эффект параллакса и другие эффекты. Подробнее с исполнителем.HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
Изменить дизайн сайта [url=http://invest-progress.com/]http://invest-progress.com/[/url]Завершен6 лет назад
Добрый день, нужно исправить ошибку при входе в админку сайта. Сайт на фреймворке YII2, админка lowBase Yii2 CMS. Вот так выглядит ошибка: ReflectionException Class app\admin\controllers\AdminController does not existВеб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад