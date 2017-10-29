avdeevivan

Иван Авдеев avdeevivan

 
49 летРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$45
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
karver
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 часов назад
$45
10 баллов
4 года назад
Написать тексты для главной и о компании.
Спасибо за приятное сотрудничество! Отличная постановка задачи, быстрая проверка и своевременная оплата. Рекомендую.
Отличная работа, всё сделано профессионално и в оговоренные сроки. Спасибо!
Ответный отзыв
Vasiled
35 летТаиланд
11 лет в сервисе
Был
12 часов назад
$312
10 баллов
4 года назад
Сделать редизайн сайта.
Понятная задача и адекватные требования. Рекомендую к сотрудничеству.
Работа выполнена в соответствии с требованиями и в оговоренные сроки, всегда был на связи.
Ответный отзыв
numedkms
28 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Сделать модальные окна (попап) на сайте YII2
Иван отличный заказчик! Было очень приятно поработать. Ответил на все возникшие вопросы, моментально оплатил работу.
Владимир спасибо! Отличная работа! Профессионально, быстро и качественно!
Ответный отзыв
antinz
30 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
15 дней назад
$1
10 баллов
5 лет назад
Перевести файл на испанский и английский язык.
Отличный заказчик! Очень было приятно работать с Вами. Рекомендую к сотрудничеству! Спасибо Вам большое))
Антон, спасибо! Очень хорошая работа. Все сделано быстро и профессионально.
Ответный отзыв
Bogdanovskaya
Татьяна 
49 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
$120
10 баллов
6 лет назад
Сделать презентацию для инвестиционной компании.
Спасибо за очередной интересный проект. Все как обычно на высоте, с Вами приятно работать. Буду рада новому сотрудничеству.
Татьяна спасибо за отличную работу! Все очень красиво, качественно и быстро!
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