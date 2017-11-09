Дизайн лендинга

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт25 заявок235 просмотров

Нужно нарисовать дизайн небольшого лендинга по тематике демонтаж полов и стен.

Срок - 1-2 дня

Стоимость - 3000 руб.

Если Вы уже работали с подобной темой (или ремонт) - это плюс.

При отписке на проект, прикрепляйте, пожалуйста, примеры своих работ.

Мокап и примеры сайтов, которые нравятся, вышлю успешному кандидату, а также обсудим все подробности.

8 лет назад
SvetlanaN777
Светлана 
56 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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