Дизайн лендинга

Нужно нарисовать дизайн небольшого лендинга по тематике демонтаж полов и стен.

Срок - 1-2 дня

Стоимость - 3000 руб.

Если Вы уже работали с подобной темой (или ремонт) - это плюс.

При отписке на проект, прикрепляйте, пожалуйста, примеры своих работ.

Мокап и примеры сайтов, которые нравятся, вышлю успешному кандидату, а также обсудим все подробности.