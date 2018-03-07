Дизайн лендинга агентства видео-рекламы

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен33 заявки280 просмотров

Разработка дизайна мобильной и десктопной версии одностраничного сайта агентства видеорекламы.

Ссылка на прототип:  https://goo.gl/dmQ75u

8 лет назад
DMatanga
Дана 
37 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

vt_design
Владимир 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
5 дней назад
8 лет назад
$250
21 день
Нашей команде очень нравится сотрудничать с Владимиром, он всегда предлагает интересные нестандартные решения, делает качественные и чистые макеты. Всегда на связи, всегда вежлив :)
Было как обычно интересно с командой агентства Matanga, приятно что можно предлагать и применять нетривиальные решения, можно не упираться в заданную структуру, а предлагать изменения. Спасибо Вам за проект!

Заявки фрилансеров

vt_design
Владимир 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
5 дней назад
8 лет назад

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