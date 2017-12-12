Дизайн сайта о финансах

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Завершен66 заявок499 просмотров

Добрый день!

Сайт финансовой тематики

Что требуется:

- главная

- контакты

- о фирме

- страница услуг

- личный кабинет

- регистрация

- заявка

Подробности напишу в личку

8 лет назад
MIRREXX
Роман 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

design-o0
Владимир 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
2 дня назад
8 лет назад
$200
8 дней
Прекрасная работа, очень доволен услугами Владимира. Буду обращаться еще.
Спасибо Роману за проект, очень приятно с такими людьми сотрудничатЬ, четкое тз своевременная оплата

Заявки фрилансеров

design-o0
Владимир 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
2 дня назад
8 лет назад
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