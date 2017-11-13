Дизайн блоков контента для существующего сайта

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Завершен6 заявок163 просмотра

Необходимо нарисовать дизайн блоков контента для существующего сайта z a k a z p r u z h i n . ru

Требования: 

  • В стиле сайта
  • Адаптивные
Список необходимых блоков:

  • Блок “Как заказать”
  • Схематичные изображения пружин
  • Наши преимущества
  • Форма пружины
  • Типы зацепов (4 шт)
Тз на блоки в приложении. 

В заявке указывайте срок и цену. 

8 лет назад
akj82
41 год
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

bogdan_elena
Елена 
30 лет
9 лет в сервисе
Была
год назад
8 лет назад
$50
2 дня
Высокое качество. точно в срок. Рекомендую
С Андреем приятно работать: ТЗ, пояснения по всем вопросам, быстрая коммуникация, мгновенная оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

bogdan_elena
Елена 
30 лет
9 лет в сервисе
Была
год назад
8 лет назад

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