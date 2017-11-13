Необходимо нарисовать дизайн лендинга

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт17 заявок245 просмотров

Тематика:  экскурсии по городу, туры по республике

Сроки - до понедельника 13.11.2017 12.00

стоимость 2500 руб

*приоритет тем, кто уже работал с данной тематикой

* прикрепляйте примеры своих работ при отписке на проект

* Подробности с кандидатами обсудим

8 лет назад
Kazburo
42 года
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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