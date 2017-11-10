Нарисовать медиакит для сайта

Создать медиакит для сайта vgtimes.ru.

В приложении подробное ТЗ-шаблон (прототип) для медиакита. Вам остается лишь привести наши наработки в презентабельный вид.

ВНИМАНИЕ: пример медиакита в заявке обязателен!

Что нужно?

Нужно привести прототип в приличный вид без фанатизма. Мне не нужен вал иконок и супер-пупер навороченный медиакит с картинками и прочим... Мне нужно, чтобы было понятно, какие рекламные места есть на сайте и какие форматы мы предлагаем. Чтобы было просто и наглядно.