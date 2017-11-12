Отрисовать картинки на сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт19 заявок499 просмотров

﻿Оформить Главную страницу сайта, всё должно смотреться в одном стиле. Есть размеры всех картинок по ТЗ.

Присылайте своё портфолио 

Отвечу абсолютно всем.

8 лет назад
Eremichev
Дмитрий 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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