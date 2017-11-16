Оформление группы Вконтакте под ключ

Добрый день. Нужно оформить группу вконтакте для интернет магазина по продаже косметики и парфюмерии

Адрес сайта : https://beauty-idea.ru/

Адрес группы : https://vk.com/beautyideashop

1. Нарисовать верхний баннер .

2. Нарисовать красивый баннер с меню который будет либо ввести на само меню либо сам выступать как меню (как тут https://vk.com/wiki). В меню будут отображены основные разделы сайта (разделы каталога, акции и т. д.)

3. Внедрить данные вещи с использованием вики разметки.