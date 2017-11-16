Оформление группы Вконтакте под ключ

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен4 заявки219 просмотров

Добрый день. Нужно оформить группу вконтакте для интернет магазина по продаже косметики и парфюмерии

Адрес сайта : https://beauty-idea.ru/

Адрес группы :  https://vk.com/beautyideashop

1. Нарисовать верхний баннер .  

2. Нарисовать красивый баннер с меню который будет либо ввести на само меню либо сам выступать как меню (как тут https://vk.com/wiki). В меню будут отображены основные разделы сайта (разделы каталога, акции и т. д.)

3. Внедрить данные вещи с использованием вики разметки. 

8 лет назад
iiantonii
Антон 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

trust-me
Роман 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$17
1 день
Спасибо Роману за хорошую работу. Оформил группу Вконтакте под ключ и недорого. Рекомендую.
Все четко и без лишних вопросов - рекомендую к сотрудничеству;)

Заявки фрилансеров

trust-me
Роман 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад

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