Доработка оформления заказа на opencart

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт9 заявок126 просмотров

Здравствуйте, нужно доработать оформление заказа на opencart. ТЗ скину заинтересованным. Работа для тех кто хорошо разбирается в данной системе.

Opencart
8 лет назад
pythoner
Сергей 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров