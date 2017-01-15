Сделать шаблон на worpress

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Закрыт17 заявок159 просмотров

Есть готовая html верстка , нужно сделать на её основе шаблон для wordpress 4.7.1

HTMLWordPress
8 лет назад
ice21zero
Евгений 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров