Сайт переношу на вордпресс. Сайт уже установил. Контент, ПЕРЕНЕСУ САМ. Сам сайт не большой. О нас, Наши врачи, Отзывы, Фото, Контакты. Шаблон этот. http://demo.fabthemes.com/umbrella 1 организовать вывод врачей по категориям и вывести названия категорий на главной ...
Сделать шаблон на worpress
Заявки фрилансеров
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