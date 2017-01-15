Верстку сайта посадить на Diafan.CMS

$85
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка129 просмотров

Верстка сайта готова - нужно посадить на Diafan.CMS, грамотно с возможностью редактировать все блоки, меню и так далее.... 

От исполнителя портфолио, опыт работы с CMS, желание сотрудничать. Есть сразу еще 2 заказа, если сработаемся.

Макет стандартный. Главная в виде лендинга, остальные шапка и подвал одинаковые, меняется контент! 

Сайт токарныеработы96.рф - писать можете сразу в скайп dmitriy.slyunko - если готовы изучить и посадить, либо уже знаете эту cms

8 лет назад
kasta69
37 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров