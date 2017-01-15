Верстку сайта посадить на Diafan.CMS

Верстка сайта готова - нужно посадить на Diafan.CMS, грамотно с возможностью редактировать все блоки, меню и так далее....

От исполнителя портфолио, опыт работы с CMS, желание сотрудничать. Есть сразу еще 2 заказа, если сработаемся.

Макет стандартный. Главная в виде лендинга, остальные шапка и подвал одинаковые, меняется контент!

Сайт токарныеработы96.рф - писать можете сразу в скайп dmitriy.slyunko - если готовы изучить и посадить, либо уже знаете эту cms