Специалист по Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрытнет заявок58 просмотров

Требуется сделать плавающее фиксированное меню. И вставить форму отображение имени пользователя. Все на джумла. Подробности исполнителю. Знающему работы на 20-30 минут. 

Joomla
8 лет назад
kasta69
37 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров