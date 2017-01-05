Нужен знаток IPB или Xenforo

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка127 просмотров

Задачи: обновление форуме, перенос с одной CMS на другую, установка и настройка нескольких плагинов.

Прошу откликнуться тех, кто действительно в теме и хорошо разбирается в данных движках.

XenForo
8 лет назад
gekas82
42 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров