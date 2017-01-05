Доделать натяжку интернет-аукциона firstbonus.ru

Верстка сайта готова - нужно посадить на Diafan.CMS, грамотно с возможностью редактировать все блоки, меню и так далее.... От исполнителя портфолио, опыт работы с CMS, желание сотрудничать. Есть сразу еще 2 заказа, если сработаемся. ...