FONNEIMAN

Кирилл FONNEIMAN

 
32 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Web-программист

Skype: kirillzamotaev

ССЫЛКИ НА РАБОТЫ:

 

На Wordpress

На других CMS

Просто страницы:

Навыки:

  • HTML5
  • CSS 3
  • JavaScript
  • PHP 5.6/7
  • MySQL
СMS:

  • 1C Bitrix
  • Drupal 7, 8
  • Wordpress
  • Opencart
  • Joomla
Фреймворки:

  • Jquery
  • Bootstrap
  • Grid360
  • ReactJS
  • Redux
  • MongoDB
  • Laravel
  • Skeeks
  • Yii2
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0 из 5

Отзывы заказчиков

Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$51
10 баллов
7 лет назад
Верстка Landing Page
Несмотря на запятые со стороны проекта Задача выполнена на высочайшем уровне! Очень ответственный и приятный в общении молодой человек) Терпеливо внес дополнительные правки ! Однозначно рекомендую! Обязательно посотрудничаем еще! Рекомендую всем к работе с данным исполнителем таких очень мало поверьте мне наслово!
Рекомендую, очень хороший заказчик
Ответный отзыв
tvpnero
Олег 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Сделать виджеты для сайдбара для сайта на Wordpress
WordPress
Все ок.
Хороший честный клиент
Ответный отзыв
tvpnero
Олег 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$20
9 баллов
8 лет назад
Сделать вывод записей в существующей темы Wordpress
PHPWordPress
Уложился в срок,хоть для такй задачи 2 дня это мало. Выражаю свою огромную благодарность ,за проделаную работу.
И в очередной раз все отлично, хороший заказчик.
Ответный отзыв
tvpnero
Олег 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$5
9 баллов
8 лет назад
Корректировка шаблонов темы на Wordpress
JavaJavaScriptPHPWordPress
Сделал почти все.Я доволен. Надеюсь что и в дальнейшем все будет так же.
Отличный заказчик, рекомендую.
Ответный отзыв
llolla
Катя 
41 год
16 лет в сервисе
Была
год назад
$7
10 баллов
8 лет назад
Доработки Opencart
Opencart
Проблему не решили, но старался помочь. Спс за помочь
Екатерина, спасибо за отзыв и понимание!
Ответный отзыв
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HTML-верстка
1 отзыв
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга