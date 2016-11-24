Web-программист
Skype: kirillzamotaev
ССЫЛКИ НА РАБОТЫ:
На Wordpress
- http://mybelka.ru/
- https://molodoymir.ru/
- http://azakadar.com/
- https://po-blagovest.ru/
- http://ledocool.ru/
- http://gyro.ru/
- http://gladtelo.ru/
- http://волга-грейт.рф/
- http://sadikof.ru/
- (старое, не купленный проект) https://u0406126.isp.regruhosting.ru/dozvon/
- http://ndaoitravel.com(возможно сейчас на работает, смотреть кэш копию)
- http://r87kubu.nichost.ru/practice/
- http://www.atlant-minsk.ru/
- http://boostingame.com/
- http://www.copiers.artron.ru/canon_3520i/
- http://cersanit-club.ru
- http://nagaevo-prestige.ru/
- http://fortunacatering.ru/
- http://mtp-ufa.ru/
- http://beepstore.ru/
- http://dipex.lt/
- http://format57.ru/
- http://sharboom.ru
- http://villa-art.ru
- http://ekoufa.ru/
- http://advokat-ufa.info/
- HTML5
- CSS 3
- JavaScript
- PHP 5.6/7
- MySQL
- 1C Bitrix
- Drupal 7, 8
- Wordpress
- Opencart
- Joomla
- Jquery
- Bootstrap
- Grid360
- ReactJS
- Redux
- MongoDB
- Laravel
- Skeeks
- Yii2
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Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Отзывы заказчиков
$51
10 баллов
7 лет назад
Несмотря на запятые со стороны проекта Задача выполнена на высочайшем уровне! Очень ответственный и приятный в общении молодой человек) Терпеливо внес дополнительные правки ! Однозначно рекомендую! Обязательно посотрудничаем еще! Рекомендую всем к работе с данным исполнителем таких очень мало поверьте мне наслово!
Ответный отзыв
Рекомендую, очень хороший заказчик
$5
10 баллов
8 лет назад
WordPress
Все ок.
Ответный отзыв
Хороший честный клиент
$20
9 баллов
8 лет назад
PHPWordPress
Уложился в срок,хоть для такй задачи 2 дня это мало. Выражаю свою огромную благодарность ,за проделаную работу.
Ответный отзыв
И в очередной раз все отлично, хороший заказчик.
$5
9 баллов
8 лет назад
JavaJavaScriptPHPWordPress
Сделал почти все.Я доволен. Надеюсь что и в дальнейшем все будет так же.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, рекомендую.
$7
10 баллов
8 лет назад
Opencart
Проблему не решили, но старался помочь. Спс за помочь
Ответный отзыв
Екатерина, спасибо за отзыв и понимание!
HTML-верстка
1 отзыв
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга