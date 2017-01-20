Сделать вывод записей в существующей темы Wordpress

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен4 заявки129 просмотров

Есть созданая мною тема(это должен быть блог) смог интегрировать верстку.но она статична без прописаной нужной логики на пхп.Можете использовать плагины если знаете как.

Возможно придется писать свои пхп шаблоны,так что думаю эта работа для профи.

главное чтоб все работало и дизайн был точной копией верстки.

Нужно сделать вывод записей, как в исходнике хтмл который я вышлю в месте с темой.

А также нужно сделать чтоб работали коментарии к записям.

+ нужно отснять видео процесса вашей разработки с вашими попутными коментариями(и результата вашей работы) --это будет как обучальный материал для меня + ваше подтверждение что работа сделана.

Бюджет 20 долларов,больше заплатить пока не могу.

Сроки 19 числа утром должно быть готово.

PHPWordPress
8 лет назад
tvpnero
Олег 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

FONNEIMAN
Кирилл 
32 года
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$20
2 дня
Уложился в срок,хоть для такй задачи 2 дня это мало. Выражаю свою огромную благодарность ,за проделаную работу.
И в очередной раз все отлично, хороший заказчик.

Заявки фрилансеров

FONNEIMAN
Кирилл 
32 года
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад

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