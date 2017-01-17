Оптимизировать сайт на Wordpress

Сайт на Joomla 3.6.5 Сейчас изменение количества товаров в корзине выглядит так (прикрепил скриншот). То есть пользователю необходимо вручную изменить количество товара на нужное и затем нажать клавишу Enter или на кнопку с круговыми стрелками ...