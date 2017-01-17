Оптимизировать сайт на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки114 просмотров

Есть сайт http://romaniuk.kiev.ua - Стоматолог Киев

  • Написан на wordpress
  • Используемые плагины
  • WPML
  • Visual Composer
  • Yoast SEO

  • W3 Total Cache
  • Тема несколько месяцев назад куплена (относительно свежая, есть еще официальная поддержка)
Нужны следующие доработки:

  • google page speed должен выдавать 100% для мобильных и компьютеров
  • ускорить скорость загрузки сайта минимум в 3 раза. Сейчас он очень медленно первый раз подгружается
  • на главную страницу вместо текущего "хардкорно вставленного фото" установить какой-то популярный вордпресовский плагин для добавления слайдеров. Например - masterslider. Фото должно примерно также выглядеть, только из админки нужно иметь возможность менять тексты на фото и добавлять несколько картинок, сейчас можно загрузить только одно фото.
  • Донастроить WPML, чтобы можно было перевести http://take.ms/aJcpW заголовки.
  • С рус страницы блога http://romaniuk.kiev.ua/ru/photopolymer-seal/ при клике на меню (http://take.ms/4qDLx), должно перебрасывать на рус сайт. Сейчас перебрасывает на укр, так как он установлен как язык по умолчанию.
  • Сайт одностраничный, нужно чтобы все остальные ссылки типа http://romaniuk.kiev.ua/contact реврайтелись на главную, чтобы не было дублирующихся ссылок с одинаковым контентом
  • Изменить внешний вид страницы 404, сейчас это вот так http://romaniuk.kiev.ua/contact5, нужна простая симпатичная картинка 404 ошибки.
  • В блоге, сделать выравнивание блоков исходя из размера картинки http://take.ms/LZyuv, ссылка на сайте http://romaniuk.kiev.ua/#blog

    Прошу вас оставляйте заявки. Ожидаю стоимость и сроки. ТЗ максимально расписано, подводных камней не будет.

WordPress
8 лет назад
zakazchik_kiev
Иван Серый 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров