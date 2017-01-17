Задача – добавить на сайт goodfoodacademy.ru Новый раздел. Где и как – показано на отрисованном макете. Каждому меню (варианты меню – похудение, набор массы, будни для занятых, 1200 калорий), сейчас просто обозначено как "калорийность" ...
Оптимизировать сайт на Wordpress
Есть сайт http://romaniuk.kiev.ua - Стоматолог Киев
- Написан на wordpress
- Используемые плагины
- WPML
- Visual Composer
- Yoast SEO
- W3 Total Cache
- Тема несколько месяцев назад куплена (относительно свежая, есть еще официальная поддержка)
- google page speed должен выдавать 100% для мобильных и компьютеров
- ускорить скорость загрузки сайта минимум в 3 раза. Сейчас он очень медленно первый раз подгружается
- на главную страницу вместо текущего "хардкорно вставленного фото" установить какой-то популярный вордпресовский плагин для добавления слайдеров. Например - masterslider. Фото должно примерно также выглядеть, только из админки нужно иметь возможность менять тексты на фото и добавлять несколько картинок, сейчас можно загрузить только одно фото.
- Донастроить WPML, чтобы можно было перевести http://take.ms/aJcpW заголовки.
- С рус страницы блога http://romaniuk.kiev.ua/ru/photopolymer-seal/ при клике на меню (http://take.ms/4qDLx), должно перебрасывать на рус сайт. Сейчас перебрасывает на укр, так как он установлен как язык по умолчанию.
- Сайт одностраничный, нужно чтобы все остальные ссылки типа http://romaniuk.kiev.ua/contact реврайтелись на главную, чтобы не было дублирующихся ссылок с одинаковым контентом
- Изменить внешний вид страницы 404, сейчас это вот так http://romaniuk.kiev.ua/contact5, нужна простая симпатичная картинка 404 ошибки.
- В блоге, сделать выравнивание блоков исходя из размера картинки http://take.ms/LZyuv, ссылка на сайте http://romaniuk.kiev.ua/#blog
Прошу вас оставляйте заявки. Ожидаю стоимость и сроки. ТЗ максимально расписано, подводных камней не будет.
Заявки фрилансеров
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