Нужно корректно перенести шаблон (платформа Insales) с сайта http://magazin-valenkov.ru на сайт http://teplici-policarbonat.ru и доработать его по замечаниям. Старая версия шаблона (платформа Insales) теплиц http://teplici-policarbonat.ru Уже ведется работа в демо режиме над новым шаблоном, доступен из ...
Необходимо доработать сайт на joomla + Virtualmart
Добрый день!
Нужно выполнить все в соответствии с ТЗ для сайта oboi.profsite.by (Joomla 3.5+Virt 3.0 ). Оплата ТОЛЬКО Яндекс деньгами. Оплата ТОЛЬКО после выполнения ТЗ
Ссылка на ТЗ
Обязательно напишите сколько у вас это займет времени.
Заранее спасибо!
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