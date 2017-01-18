Необходимо доработать сайт на joomla + Virtualmart

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка105 просмотров

Добрый день! 

Нужно выполнить все в соответствии с ТЗ для сайта oboi.profsite.by (Joomla 3.5+Virt 3.0 ). Оплата ТОЛЬКО Яндекс деньгами. Оплата ТОЛЬКО после выполнения ТЗ 

Ссылка на ТЗ 

yadi.sk/i/e5XG7ITV39FZSv 

Обязательно напишите сколько у вас это займет времени. 

Заранее спасибо! 

Joomla
8 лет назад
pvlisn
39 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Перенести шаблон с одного сайта на другой на платформе Insales и дораб

    $75

    Нужно корректно перенести шаблон (платформа Insales) с сайта http://magazin-valenkov.ru на сайт http://teplici-policarbonat.ru и доработать его по замечаниям. Старая версия шаблона (платформа Insales) теплиц http://teplici-policarbonat.ru Уже ведется работа в демо режиме над новым шаблоном, доступен из ...

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Проект на Joomla

    Нужно оперативно решить поставленные задачи на движке Joomla. Оставляйте ваши контакты СКАЙПА и ссылки на работы с Joomla, я вышлю задание на проект. Оплата по ФАКТУ проверки выполненных работ на вашем хостинге или ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Требуется установить шаблон OpenCart

    Требуется установить шаблон OpenCart. Шаблон: http://opencart.templatemela.com/OPC08/OPC080189/OPC6/ Возможно последующее сотрудничество по разработке и развитию проекта. Предпочтение коммуникации: телефонная связь (Украина, Киев).

    Opencart
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Корректировка шаблонов темы на Wordpress

    $5

    Смог самостоятельно интегрировать верстку с вордпресс. Но есть проблема--не работает слайдер и другие элементы (раскрытие полосы поиска итд) видимо,не смог правильно подключить файлы джава скрипт или же там нужно правильно подключить джиквери ...

    JavaJavaScriptPHPWordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • [Joomla] Написать скрипт по работе с БД

    Нужен скрипт, выполняющий следующие действия. 1. Подключается к БД joomla. 2. Выбирает таблицу1. 3. По очереди перебирает каждую из записей. 4. Далее необходимо внести изменения в запись со следующей логикой. Если ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Установить модуль выгрузки в xl с сайта на opencart

    С сайта на opencart optodess.com.ua/ нужно выгрузить таблицу товаров в xl файл(предложить и установить нужный модуль )Товары, вместе с категориями,ценами и скидками, фильтрами, производителями, опциями, атрибутами и остаткамиКатегорииПроизводителейХарактеристики и группы характеристикФильтры и группы фильтров должны быть ...

    Opencart
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Вывести строку поиска

    Есть сайт 1С-Битрикс. на нем есть лупа, при нажатии которой появляется строка поиска http://prntscr.com/dwffz2 задача: чтобы без нажатия всегда уже появлялась и была строка поиска Сайт на Битриксе. ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Меню чтобы разъезжалось. водпресс

    вот здесь http://specprokat.com.ua/?page_id=12 левое меню должно раскрываться и показывать 1 уровень дочерних страниц. наутик пейдж обычно это делает. выглядеть должно все так же просто дочерние сдвигаются на 5-10 пикселей вправо. http://prntscr.com/dwevjn

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад