Необходимо доработать сайт на joomla + Virtualmart

Добрый день!

Нужно выполнить все в соответствии с ТЗ для сайта oboi.profsite.by (Joomla 3.5+Virt 3.0 ). Оплата ТОЛЬКО Яндекс деньгами. Оплата ТОЛЬКО после выполнения ТЗ

Ссылка на ТЗ

yadi.sk/i/e5XG7ITV39FZSv

Обязательно напишите сколько у вас это займет времени.

Заранее спасибо!