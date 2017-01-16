Проект на Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки72 просмотра

Нужно оперативно решить поставленные задачи на движке Joomla.

Оставляйте ваши контакты СКАЙПА и ссылки на работы с Joomla, я вышлю задание на проект.

Оплата по ФАКТУ проверки выполненных работ на вашем хостинге или СБР

Joomla
8 лет назад
LiderJob
Иван 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров