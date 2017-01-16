вот здесь http://specprokat.com.ua/?page_id=12 левое меню должно раскрываться и показывать 1 уровень дочерних страниц. наутик пейдж обычно это делает. выглядеть должно все так же просто дочерние сдвигаются на 5-10 пикселей вправо. http://prntscr.com/dwevjn
Вывести строку поиска
Есть сайт 1С-Битрикс.
на нем есть лупа, при нажатии которой появляется строка поиска
задача: чтобы без нажатия всегда уже появлялась и была строка поиска
Сайт на Битриксе. Буду рад сотрудничеству с Битрикс-программистами и верстальщиками, которые работают с ним.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен8 лет назад
Есть действующий интернет-магазин строительных товаров - www.k-centr.ru 1. Нужно доработать шаблоны писем заказов (корзина, быстрая покупка и др, приходящие администратору сайта и покупателю) Настроить отправку почты. Список по тому, что необходимо сделать см. в ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Требуется сделать плавающее фиксированное меню. И вставить форму отображение имени пользователя. Все на джумла. Подробности исполнителю. Знающему работы на 20-30 минут.Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт8 лет назад
Задачи: обновление форуме, перенос с одной CMS на другую, установка и настройка нескольких плагинов. Прошу откликнуться тех, кто действительно в теме и хорошо разбирается в данных движках.Закрыт8 лет назад
На сайте сделан дизайн и верстка. Натяжка завершена на 60%. Необходимо доделать натяжку. Все подробности можно узнать у нашего программиста.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Итак: У нас последняя версия Битрикс Корпоративный портал. Проект работает на основе "1С-Битрикс: Корпоративный портал 16.5.8" Последнее обновление: 05.01.2017 14:04:14У нас установлен модуль экстаранет http://c2n.me/3GrCJQl.pngВот скрин настроек http://c2n.me/3GrCOqc.pngУ нас нету птички сделать группу в http://c2n.me/3GrzqgR.png Вот скрин с другого ...Закрыт8 лет назад
- Системы управления (CMS)17 заявокЗакрыт8 лет назад
- $85
Верстка сайта готова - нужно посадить на Diafan.CMS, грамотно с возможностью редактировать все блоки, меню и так далее.... От исполнителя портфолио, опыт работы с CMS, желание сотрудничать. Есть сразу еще 2 заказа, если сработаемся. ...Закрыт8 лет назад
- $50
Здравствуйте, нужно доработать оформление заказа на opencart. ТЗ скину заинтересованным. Работа для тех кто хорошо разбирается в данной системе.Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт8 лет назад
- $1200
Для разработки 2х проектов, посвященных автозапчастям требуется Opencart-программист Дизайн и верстка – есть, требуется только внедрение (интеграция, натяжка). Обязателен опыт работы: 1) С git/аналогами ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт8 лет назад