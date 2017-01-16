Вывести строку поиска

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки79 просмотров

Есть сайт 1С-Битрикс.

на нем есть лупа, при нажатии которой появляется строка поиска

http://prntscr.com/dwffz2

задача: чтобы без нажатия всегда уже появлялась и была строка поиска

Сайт на Битриксе. Буду рад сотрудничеству с Битрикс-программистами и верстальщиками, которые работают с ним.

8 лет назад
SuperXXX
Сергей 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

gtxtymt
Артем 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$10
1 день
Артем оперативно внес правки по шаблону на 1С-Битрикс. Все сделал хорошо, ничего не обрушил. Приятный ценник. Спасибо!
Все супер, заказчика рекомендую.

Заявки фрилансеров

gtxtymt
Артем 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад