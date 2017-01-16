Вывести строку поиска

Есть сайт 1С-Битрикс.

на нем есть лупа, при нажатии которой появляется строка поиска

http://prntscr.com/dwffz2

задача: чтобы без нажатия всегда уже появлялась и была строка поиска

Сайт на Битриксе. Буду рад сотрудничеству с Битрикс-программистами и верстальщиками, которые работают с ним.