На основе верстки создать сайт на WordPress. ТЗ в приложении.
Перенести шаблон с одного сайта на другой на платформе Insales и дораб
Нужно корректно перенести шаблон (платформа Insales) с сайта http://magazin-valenkov.ru на сайт http://teplici-policarbonat.ru и доработать его по замечаниям.
Старая версия шаблона (платформа Insales) теплиц http://teplici-policarbonat.ru
Уже ведется работа в демо режиме над новым шаблоном, доступен из админки сайта для просмотра.
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