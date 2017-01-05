Перенести шаблон с одного сайта на другой на платформе Insales и дораб

$75
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка108 просмотров

Нужно корректно перенести шаблон (платформа Insales) с сайта http://magazin-valenkov.ru на сайт http://teplici-policarbonat.ru и доработать его по замечаниям.

Старая версия шаблона (платформа Insales) теплиц http://teplici-policarbonat.ru

Уже ведется работа в демо режиме над новым шаблоном, доступен из админки сайта для просмотра.

8 лет назад
mkfilter
41 год
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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