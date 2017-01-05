Нужно корректно перенести шаблон (платформа Insales) с сайта http://magazin-valenkov.ru на сайт http://teplici-policarbonat.ru и доработать его по замечаниям. Старая версия шаблона (платформа Insales) теплиц http://teplici-policarbonat.ru Уже ведется работа в демо режиме над новым шаблоном, доступен из ...
Оптимизировать форму под Wordpress
Есть форма на js, нужно оптимизировать код под Wordpress, т.к. при нажатии кнопки отправить меня выкидывает на страницу с параметрами формы http://site.ru/?name&phone&email + не прокручивается страница
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