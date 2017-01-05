Оптимизировать форму под Wordpress

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Закрыт1 заявка90 просмотров

Есть форма на js, нужно оптимизировать код под Wordpress, т.к. при нажатии кнопки отправить меня выкидывает на страницу с параметрами формы http://site.ru/?name&phone&email + не прокручивается страница

JavaScriptWordPress
8 лет назад
NextMedia
Дмитрий 
31 год
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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