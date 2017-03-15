[Joomla] Написать скрипт по работе с БД

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки108 просмотров

Нужен скрипт, выполняющий следующие действия.

1. Подключается к БД joomla.

2. Выбирает таблицу1.

3. По очереди перебирает каждую из записей.

4. Далее необходимо внести изменения в запись со следующей логикой. Если поле CONTEXT не пустое, то правим его. Если пустое, то правим поле TRIM.

5. Все

Скрипт должен использовать JDatabase

Joomla
8 лет назад
amster
Максим 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Nikitto
Никита 
43 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$7
1 день
Отзыв недоступен.
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Заявки фрилансеров

Nikitto
Никита 
43 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад