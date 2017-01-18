Нужно корректно перенести шаблон (платформа Insales) с сайта http://magazin-valenkov.ru на сайт http://teplici-policarbonat.ru и доработать его по замечаниям. Старая версия шаблона (платформа Insales) теплиц http://teplici-policarbonat.ru Уже ведется работа в демо режиме над новым шаблоном, доступен из ...
WP Доработка сайта
Задача – добавить на сайт goodfoodacademy.ru
Новый раздел. Где и как – показано на отрисованном макете. Каждому меню (варианты меню – похудение, набор массы, будни для занятых, 1200 калорий), сейчас просто обозначено как "калорийность" должно соответствовать 2 варианта меню (переключается путем нажатия на соответствующий вид меню), в котором, опять же, должна быть возможность выбрать вариант премиум либо стандарт (переключатель). При переводе в соответсуующий вариант (премиум либо стандарт) он становится активным. Весь текст на плашках должен быть редактируемым, пункты должны быть так же редактируемые с возможностью изменить как текст, так и иконку у текста.
По нажатии на кнопку "заказать" должна появляться следующая форма, с которой клиент отправляет заказ. ОТрисовка первоначальная приложена к задаче, готовая к верстке будет чуть позже. Она должна открываться без перезагрузки страницы. Следующая форма (опять же, без перезагрузки страницы, содаржит выбор формы оплаты (нал, онлайн, безнал через расчетный счет. Эта форма будет отрисована тоже чуть позже. В заявке с этого заказа, помимо вводимых клиентом номера телефона и имени, должна содержаться информация о виде меню, его параметрах (премиум либо стандарт), сроке заказа (на 7 дней 5 приемов, 5 дней 5 приемов, 7/3 и 5/3). а так же ссылка с сохранением utm меток.
Заявки фрилансеров
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