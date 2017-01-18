Доработки сайта на wordpress: бекап и seo модуль

Есть сайт на вордпресс, нужно

1) Поставить какой-то модуль для бекапов, чтобы копировал в архив все папаки и файлы сайта + БД, и настроить его работу по расписанию на кроне 1 раз в сутки

2) Поставить seo-модуль, настроить генерацию тайтлов, кейвордов и дескрипшенов для всех страниц на основании шаблонов, шаблоны должен иметь возможность задавать сео-оптимизатор сразу для разделов и товарных категорий.