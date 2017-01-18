Доработки сайта на wordpress: бекап и seo модуль

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Завершен3 заявки111 просмотров

Есть сайт на вордпресс, нужно

1) Поставить какой-то модуль для бекапов, чтобы копировал в архив все папаки и файлы сайта + БД, и настроить его работу по расписанию на кроне 1 раз в сутки

2) Поставить seo-модуль, настроить генерацию тайтлов, кейвордов и дескрипшенов для всех страниц на основании шаблонов, шаблоны должен иметь возможность задавать сео-оптимизатор сразу для разделов и товарных категорий.

WordPress
8 лет назад
Shehovcova
Юлия 
39 лет
19 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

wppw
38 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$42
1 день
Все отлично! Спасибо! Быстро, четко. Как говорится: дело мастера боится!
Отличный заказчик, сработались быстро, рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

wppw
38 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад