Сайт на битрикс

1. Ошибки при обновлении версии битрикса: слетают страницы брендов (верхнее черное меню), не работают ссылки на логотипы. На странице "оформление заказа" в панели "Местоположение" доступен выбор только страны, пропали регион и город. На странице "оформление заказа" пропадают иконки службы доставки. На странице отзывы в футере и карточке товара пропадает возможность добавления комментариев. (город и е-мэйл) После обновления версии нужно внимательно проверить все изменения сайта, возможно будут еще ошибки.Отдельно проверить обновление на мобильном! Разобраться с ошибками, далее обн. боевой. Отзывы в футере сайта http://clip2net.com/s/3GjfLxR выводить по дате добавления ( новые сверху списка)Проверка сайта через Google PageSpeed Insights Tool ( http://clip2net.com/s/3Gjirmn ) . Оптимизировать сайт, следуя рекомендациям ГУГЛА! http://c2n.me/3GjiX04 -мобильные. http://clip2net.com/s/3Gjj4VK -компы.