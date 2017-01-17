Снова требуется доделать галерею или заново сделать сайт

Здравствуйте!

Требуется немного доработать существующую фото галарею на Joomla, либо предложить иную, либо вообще переделать сайт на другой CMS, только НЕ Joomla. Предыдущие исполнители не смогли выполнить заказ по доработке галереи, ссылаясь на то, что они не умеют вставлять js скрипты в галерею Zoo.

Главное - это выполнить 3 пункта:

1) Каждое фото с отдельной ссылкой

2) Горизонтальные фото должны раскрываться на весь экран, чтобы посетители сайта могли в деталях рассмотреть картины. Допускается горизонтальная и вертикальная прокрутка при увеличении.

3) Каждое фото можно лайкнуть и репостнуть на fb, vk, ok.

Есть сайт, на котором все это уже реализовано, кроме пункта 2)

Пишите в личку, пришлю детали по пункту 2)