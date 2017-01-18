Натяжка на wordpress или joomla

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт10 заявок188 просмотров

Добрый день, нужно натянуть готовую верстку сайта на cms wordpress или joomla последней версии. 

Вот ссылки верстки: 

http://n.pmsv.ru/150/

http://n.pmsv.ru/150/catalog.html

http://n.pmsv.ru/150/contact.html

http://n.pmsv.ru/150/item.html

http://n.pmsv.ru/150/news.html

Фрилансерам без отзывов прошу не писать.

JoomlaWordPress
8 лет назад
saschapuzyrev
Александр 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
1 отзыв

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