Сверстать и натянуть на WordPress

Добрый день. Жепеги макетов во вложении, ничего сверхъестественного.

Видео-тз с основными моментами вот (временами в видео автор подтупливает, не обращайте внимания):

https://yadi.sk/i/KZ5Ootiy39ekcn

От вас реальные сроки (не более недели) и цены (~100-120$) за все. Оплата по факту выполнения. Прошу присылать заявки только тем, кто все понял и разобрался с задачей, не пишите на авось без понимания задачи.