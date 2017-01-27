Сверстать и натянуть на WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен9 заявок232 просмотра

Добрый день. Жепеги макетов во вложении, ничего сверхъестественного.

Видео-тз с основными моментами вот (временами в видео автор подтупливает, не обращайте внимания): 

https://yadi.sk/i/KZ5Ootiy39ekcn

От вас реальные сроки (не более недели) и цены (~100-120$) за все. Оплата по факту выполнения. Прошу присылать заявки только тем, кто все понял и разобрался с задачей, не пишите на авось без понимания задачи.

WordPress
8 лет назад
Woltik
38 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

kaktus_dm
Дмитрий 
33 года
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$100
3 дня
Дмитрий отличный и быстрый специалист, точные сроки и нужное качество – рекомендую, продолжим работать.
Доволен сотрудничеством с Алексеем. Сразу было предоставлено грамотное и понятное техническое задание. Возникшие вопросы, были согласованы достаточно быстро. Оплата была произведена в полном объеме, как договаривались. Рекомендую Алексея, как ответственного и пунктуального заказчика.

Заявки фрилансеров

kaktus_dm
Дмитрий 
33 года
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад