Здравствуйте! Требуется немного доработать существующую фото галарею на Joomla, либо предложить иную, либо вообще переделать сайт на другой CMS, только НЕ Joomla. Предыдущие исполнители не смогли выполнить заказ по доработке галереи, ссылаясь ...
Плагин недавно просмотренные товары WP
Сделать верстку аналогичную
Похожие товары Woocommerce
Сверстать блок для подключения
плагина на главную страницу
и страницу товара.
Файл стилей просьба сделать в отдельном файле,
чтобы при обновлении темы верстка оставалась.
Выбранный исполнитель
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