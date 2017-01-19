Плагин недавно просмотренные товары WP

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка619 просмотров

Сделать верстку аналогичную

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Сверстать блок для подключения

плагина на главную страницу

и страницу товара.

Файл стилей просьба сделать в отдельном файле,

чтобы при обновлении темы верстка оставалась.

WooCommerceWordPress
8 лет назад
lik12
50 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

willen
41 год
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$7
1 день
Сделал все неожиданно быстро и очень профессионально. Рекомендую!
Интересная задача. Сотрудничеством очень доволен.

Заявки фрилансеров

willen
41 год
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад

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