Joomla 3.6 плагин оплаты w1 для Adsanager

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Закрыт1 заявка228 просмотров

Нужен плагин для Joomla 3.6, компонент Invoicing (http://www.joomprod.com/support/doc/invoicing.html) для системы оплаты "Единый кошелёк" (https://www.walletone.com/ru/merchant/documentation/)

Joomla
8 лет назад
guest_14848291959552
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров