[Joomla] Написать скрипт по работе с БД

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка167 просмотров

Нужен скрипт, выполняющий следующие действия.

1. Подключается к БД joomla.

2. Выбирает таблицу1.

3. По очереди перебирает каждую из записей.

4. Далее необходимо внести изменения в запись со следующей логикой. Если поле CONTEXT не пустое, то правим его. Если пустое, то правим поле TRIM.

5. Все

Скрипт должен использовать JDatabase

Joomla
8 лет назад
amster
Максим 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

StVolZen
45 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$5
1 день
Владимир делал скрипт для joomla, все сделано качественно, не понадобилось никаких доработок)
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Заявки фрилансеров

StVolZen
45 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад