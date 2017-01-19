Натяжка вёрстки на WP + небольшие доработки

Я являюсь разработчиком сайтов. В связи с тем, что у меня не хватает времени на все заказы, предлагаю следующую задачу:

Нужно натянуть вёрстку на WP соответственно ТЗ. Сделать доработки на сайте. Думаю можно уложиться в 2-3 дня.

ТЗ:

https://docs.google.com/document/d/191URryE_X7pil0qYPNvaa_TEo4mP5tHkXrk8Nn7z_OU/edit?usp=sharing

Вёрстка:

https://drive.google.com/open?id=0B273ZcOuI9whM0U3cDRyUXUxdDQ

На движке уже есть все плагины для реализации всего на движке. Ваше дело только читать их документацию, проявлять знания и выполнять работу.

Сам сайт скину для работы на локалке исполнителю или потенциальному исполнителю.