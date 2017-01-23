Доработка сайта на Joomla

$33
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки182 просмотра

Для сайта на Joomla 3, необходимо сверстать новые элементы+подправить несколько старых косяков.

Сайт адаптивный.

Вкратце что надо сделать:

1) Сверстать 2 слайда

2) Сверстать контентную часть. Блоки наши преимущества, Порядок работы, Гаринтии и т.д.

3) Сделать карусель "Наши партнеры".

Более подробное задание высылаю в ЛС.

Стоимость, сроки?

По стоимости хотелось бы уложится в 2000 рублей.

Joomla
8 лет назад
SL1986
39 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

homep4uk
Кирилл 
32 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$33
1 день
Кирилл, выполнил работу качественно и в срок. Всегда на связи. Рекомендую как ответственного исполнителя.
Рекомендую Александра как грамотного и ответственного заказчика. Все работы в рамках проекта, по чёткому ТЗ. Своевременная оплата в полном объёме.

Заявки фрилансеров

homep4uk
Кирилл 
32 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад