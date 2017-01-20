Перенести сверстанный дизайн с тестового на основной UMI-CMS

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка91 просмотр

Есть сверстанный дизайн (карточка товара, шапка, каталог) на тестовом домене sherwin.wezom.net/ 

Необходимо перенести все в рабочем состоянии на sherwin.pro 

8 лет назад
rasim_gadimov
Расим 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва(-1)

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Нет заявок фрилансеров