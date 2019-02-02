iskolodkin

Иван iskolodkin

 
34 годаРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Цифровой дизайн в стиле Minimal

Привет!

Я специализируюсь на дизайне сайтов и рекламы в стиле Minimal. 

Дизайном занимаюсь уже более 10 лет в профессиональном и непрофессиональном плане. Основные направления: брендинг, реклама, web. Сейчас 90% - web (логотипы не рисую, рекламу возьму если только в довесок к сайту). 

У меня Вы можете заказать профессиональный проект продающего сайта в стильном Minimal дизайне. При разработке дизайна особое внимание уделяю UX для максимальной конверсии посетителей сайта.

Будьте уверены, с Вами мы создадим именно тот дизайн, который будет радовать глаз и выполнять свою главную роль - привлекать клиентов. 

Если Вы готовы начать работать со мной, то выбирайте исполнителем Вашего задания. Либо свяжитесь со мной в месенджерах по номеру +7(965) 003-57-05.

Мой профиль на Behance здесь﻿.

Дизайн сайта
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$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
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1
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Отзывы заказчиков
DmitriyVas
41 годРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
$8
10 баллов
5 лет назад
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Работа (создание pfd-брошюры) была выполнена быстро, качественно и в срок. Все правки Иван вносил оперативно и делал именно то, что было нужно. Самое главное - легкое общение и выполнение всех обязательств. Рекомендую!
Отличный Заказчик, чётко излагал свои пожелания и замечания, благодаря чему задачу удалось выполнить быстро и все остались довольны! Рекомендую!
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