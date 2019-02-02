Цифровой дизайн в стиле Minimal

Привет!

Я специализируюсь на дизайне сайтов и рекламы в стиле Minimal.

Дизайном занимаюсь уже более 10 лет в профессиональном и непрофессиональном плане. Основные направления: брендинг, реклама, web. Сейчас 90% - web (логотипы не рисую, рекламу возьму если только в довесок к сайту).

У меня Вы можете заказать профессиональный проект продающего сайта в стильном Minimal дизайне. При разработке дизайна особое внимание уделяю UX для максимальной конверсии посетителей сайта.

Будьте уверены, с Вами мы создадим именно тот дизайн, который будет радовать глаз и выполнять свою главную роль - привлекать клиентов.

Если Вы готовы начать работать со мной, то выбирайте исполнителем Вашего задания. Либо свяжитесь со мной в месенджерах по номеру +7(965) 003-57-05.

Мой профиль на Behance здесь﻿.